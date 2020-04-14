Киев, , 20:20 — REGNUM Люди, виновные в пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения, будут строго наказаны, заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля в своём видеообращении.

«Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, и они понесут строгую ответственность», — подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил 1,5 тыс. пожарных, которые потушили масштабное возгорание в зоне отчуждения.

«Все дни они рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц. Очень хочу всем, кто до сих пор не понял, почему нельзя жечь траву, посмотреть фотографии с места пожара, увидеть утомлённые лица пожарных, их окровавленные обожжённые руки», — отметил президент Украины.

Он рассказал, что верховная Рада ужесточила ответственность за сжигание травы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины почти в 20 раз увеличил штрафы за сжигание сухой травы. Максимальный штраф за уничтожение или повреждение объектов растительного мира составляет около $5,6 тыс.

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