Киев, 14 апреля 2020, 20:20 — REGNUM Люди, виновные в пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения, будут строго наказаны, заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля в своём видеообращении.
Зеленский поблагодарил 1,5 тыс. пожарных, которые потушили масштабное возгорание в зоне отчуждения.
Он рассказал, что верховная Рада ужесточила ответственность за сжигание травы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины почти в 20 раз увеличил штрафы за сжигание сухой травы. Максимальный штраф за уничтожение или повреждение объектов растительного мира составляет около $5,6 тыс.
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