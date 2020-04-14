Ташкент, , 19:45 — REGNUM Решение о том, когда отменить карантин, мы рассмотрим, всесторонне обдумав и проанализировав данный вопрос, посоветовавшись с народом, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя 14 апреля видеоселекторное совещание.

«Вместе с нашим мужественным и стойким, повидавшим многое и закаленным в различных испытаниях народом мы обязательно преодолеем эти временные трудности», подчеркнул глава Узбекистана.

Он указал, что в Государственном гимне, «слова которого принадлежат перу нашего великого поэта Абдуллы Арипова, есть такие глубокомысленные строки: «Предков мощь, слава их навсегда с тобой! Дух великих людей нам по праву дан».

«Действительно, в эту сложную пору испытаний наш народ своей силой, рассудительностью и выносливостью, проявляя заботу друг о друге и широту сердца, обязательно достигнет поставленных перед собой благородных целей», подчеркнул президент.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на сегодня число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 59 и составляет 1113 человек.