Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM Ситуация с коронавирусной эпидемией в Петербурге пока далека от пика и находится сейчас в начале стадии активного роста. Об этом заявил телеканалу «Санкт-Петербург» 14 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Напомним, в Петербурге два дня подряд выявляется по 121 новому случаю коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии — 799 случаев.

«Мы пока не на плато. Мы, скорее, в самом начале развертывания активной фазы эпидемии в городе. В целом, у нас ситуация значительно более спокойная, чем в Москве. Но радоваться по этому поводу, я считаю, преждевременно», — заявил Княгинин.

По данным экспертов, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией обычно приходится на 45-й дней после появления первого пациента. В Петербурге это произошло 4 марта. Так называемое «плато» — когда уровень заболеваемости находится примерно на одном уровне — может продолжаться порядка трех-четырех недель.

В настоящее время ситуация в Петербурге несколько лучше прогнозных математических моделей. Согласно самой пессимистической модели, в Петербурге могут заболеть COVID-19 до 120 тысяч человек.