Ново-Огарево, Московская область, , 19:40 — REGNUM Для остановки распространения коронавируса в мировом масштабе требуются экстраординарные меры. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.

Российский лидер напомнил, что почти все государства, которые так или иначе столкнулись с коронавирусом, вводят чрезвычайные меры, но остановить распространение инфекции можно только общими усилиями.

Также Путин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции влияет на все сферы, включая экономику. Торговля между странами затруднена, срьевые и финансовые рынки претерпевают значительные изменения. Мобильность населения упала значительно.

Для снижения негативного эффекта от коронавируса Россия уже выделила до, 12% ВВП. Если потребуется, страны Евразийского союза могут использовать ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития.

Также президент предложил подумать над тем, чтобы обнулить пошлины внутри Евразиского союза, хотя бы на комплектующие для важных отраслей.