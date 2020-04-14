Сана, , 19:35 — REGNUM Нападение на силы хуситов со сторона просаудовской коалиции в йеменской провинции Мариб было отбито, передаёт 14 апреля Al Mayadeen.

По словам представителя хуситов Яхьи Сариа, коалиция провела атаку в 120 км от Саны, но безуспешно: саудовцы отступили с потерями.

Со стороны коалиции по позициям хуситов было нанесено как минимум 20 ракетный ударов. Пострадали мирные граждане, разрушены объекты инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эр-Рияд заявил, что готов прекратить войну в Йемене. На полмесяца было объявлено перемирие. Но два дня назад хуситы заявили, что просаудовская коалиция нарушает договорённости.

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