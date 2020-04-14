Бишкек, , 19:29 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и возможность возобновления грузоперевозок между странами. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер попросил своего китайского коллегу учесть возникшие из-за пандемии коронавируса проблемы в экономике Киргизии, и рассмотреть возможность облегчения и продления сроков выплат по внешнему долгу республики перед Китаем.

В свою очередь Си Цзиньпин пообещал направить китайских медэкспертов в Киргизию для борьбы с коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, что внешний долг Киргизии составляет $3 млрд 874,6 млн (около 284,9 млрд рублей). Больше всего денег республика задолжала Экспортно-импортному банку Китая — 46,3% от общей суммы внешнего долга или $1 млрд 794 млн (131,9 млрд рублей).

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