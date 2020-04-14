Екатеринбург, , 19:24 — REGNUM Изменение Госдумой даты окончания Второй мировой войны может быть примирительным жестом по отношению к Токио. Такими подозрениями с корреспондентом ИА REGNUM поделился доцент Уральского федерального университета Валерий Амиров.

«У меня есть подозрение, что это сделано для того, чтобы не обижать наших японских партнёров. Такой примирительный жест. Складывается впечатление, что с японцами у нас идет какая-то странная игра с непонятными намерениями. То мы им отдаём острова, то не отдаём, хотя японские делегации ездят в Москву практически непрерывно», — отмечает эксперт.

«Если это попытка как-то задобрить Токио, то совершенно, с моей точки зрения, бесполезная и не говорящая о нас как о сильном партнёре по переговорам. Ибо санкции они не снимут, инвестиций от них не будет. Да и любви тоже. А вот люди в России переноса этого не поймут — это однозначно», — констатировал Валерий Амиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о новой дате окончания Второй мировой войны — 14 апреля. Теперь конец войны будут отмечать 3 сентября, а не 2-го.

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