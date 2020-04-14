Вашингтон, , 19:19 — REGNUM В правильности действий ВОЗ в ситуации с пандемией усомнился американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт 14 апреля Good Morning Orlando.

Комментируя обострение отношений Вашингтона со Всемирной организацией здравоохранения, Помпео сказал, что ВОЗ в нынешней ситуации с пандемией «оказалась не на высоте» и что с этим нужно что-то делать.

Помпео «Деньги американских налогоплательщиков должны идти на благие дела».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты могут приостановить финансирование ВОЗ из-за Китая, который организация не хочет признать виновной за ситуацию с пандемией.

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