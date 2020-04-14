Бишкек, , 19:11 — REGNUM В Москве и Московской области остались без работы и без средств к существованию более 10 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. Об этом сообщил благотворительный фонд «Развитие миграции».

Трудившиеся в российской столице киргизстанцы лишились работы после закрытия строительных объектов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь им не на что приобретать продовольствие и нечем заплатить за аренду жилья.

Киргизские мигранты вынуждены были массово переселиться в хостелы, проживание в которых стоит от 7 000 рублей. Сотрудникам фонда удалось договориться с владельцами хостелов о снижении оплаты до 3 500 рублей.

Фонд «Развитие миграции» смог поддержать только чуть больше 1,1 тысячи киргизстанцев, поэтому руководство организации вынуждено обратиться к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой оказать находящимся в столице России и ее окрестностях соотечественникам материальную помощь.

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