Киев, , 19:04 — REGNUM В Верховной раде Украины придумали способ рассмотреть 16 тыс. поправок к т.н. «антиколомойскому» законопроекту примерно за 21 час работы, заявил 14 апреля депутат Рады, заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Железняк также является первым заместителем председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. По его словам, сегодня состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности, посвященное «антиколомойскому» законопроекту.

«Рассматривали порядок обсуждения законопроекта дальше. Решили, что 16.585 поправок нет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу. Поэтому, согласно регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их», — отметил депутат.

По предварительным подсчетам, заявил Железняк, такая процедура может длиться 21 час.

По его словам, законопроект в итоге может быть готов к рассмотрению во втором чтении 22 апреля.

ИА REGNUM напоминает, что принятие «антиколомойского» законопроекта является одним из ключевых требований МВФ к Украине для дальнейшего кредитования страны. 30 марта Рада с запасом приняла документ в первом чтении, однако затем несколько депутатов подали к документу в общей сложности более 16 тыс. правок. На 16 апреля запланировано внеочередное заседание парламента, на котором могут принять некие решения в рамках борьбы с «законодательным спамом». Подробности во фракции «Слуга народа» пока что не сообщают. До этого спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что если рассматривать 16 тыс. правок по существующим процедурам, на это может уйти в лучшем случае полгода.