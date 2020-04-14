Москва, , 18:40 — REGNUM Запрет на взимание комиссии за услуги ЖКХ будет чувствителен, прежде всего, для пенсионеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Размер комиссии везде был разный, а количество «платежек» местами доводило в совокупности сумму комиссий до существенной. Это в первую очередь было чувствительно для самых дисциплинированных плательщиков — пенсионеров. Именно от них поступало больше всего жалоб на то, что приходится платить за сам факт оплаты обязательных платежей», — отметил Неверов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал депутат Госдумы Игорь Дивинский («Единая Россия»), предприятиями сферы ЖКХ по России было выставлено счетов на сумму 263 трлн рублей, в этом случае комиссия даже в 1% от этой суммы составляет 26 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители России платят двойную комиссию за услуги ЖКХ