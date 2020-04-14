Киев, , 18:44 — REGNUM На Украине политологи обсуждают сегодняшнее задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который, согласно официальной информации, подозревается в шпионаже на Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Политолог Андрей Мишин отмечает, что Шайтанов стал генералом СБУ указом на тот момент президента Украины Петра Порошенко, «на волне Майдана» (согласно пресс-релизу СБУ, Шайтанов был завербован еще в 2014 году).

Эксперт, комментируя в соцсетях ситуацию, высказывает мнение, что речь может идти о внутренних разборках в СБУ — «внутри спецслужбы идет беспощадная война между «глубинным государством» — людьми Порошенко — и командой Зеленского».

«Скорее всего, присутствует попытка реабилитировать СБУ — когда ее агенты шантажировали и предлагали купить файлы о брате (главе офиса президента) Андрею Ермаку, а потом продали «соросятам» эти записи, для компроментации президента Украины», — заявил Мишин.

ИА REGNUM напоминает, что глава СБУ Иван Баканов заявил, что спецоперация против Шайтанова — «это самое важное разоблачение СБУ за всю историю независимости».