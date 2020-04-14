Москва, , 18:34 — REGNUM Законопроект, меняющий статус государственных природных биосферных заповедников, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Парламентарий предлагает сохранить в законе, что статус государственных природных биосферных заповедников присваивается государственным природным заповедникам, которые вошли в международную сеть биосферных резерватов.

«Последующее изменение статуса государственных природных биосферных заповедников осуществляются решениями правительства Российской Федерации, принимаемыми по представлению уполномоченного правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти», — предлагает он.

Резник обращает внимание на то, что решение о включении в единую всемирную сеть биосферных резерватов, или исключения из нее принимает Международный Координационный Совет (МКС) ЮНЕСКО, управляющий программой МАБ. Однако, указал он, международная сеть биосферных резерватов была создана и существует только в рамках программы МАБ ЮНЕСКО. Участие Российской Федерации в программе МАБ не является следствием исполнения международных договоров Российской Федерации. Таким образом, делает вывод депутат, статус российских биосферных заповедников, предусмотренный статьей 10 ЗЗ-ФЗ об ООПТ зависит от реализации международной программы ЮНЕСКО, участие в которой не обусловлено международным договором Российской Федерации.