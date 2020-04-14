Киев, , 18:33 — REGNUM Следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 16 апреля, сообщил 14 апреля депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

Депутат заявил, что Рада «будет чистить регламент от поправочного спама», намекнув таким образом, что парламент займется т.н. «антиколомойским» законом, к котором подали более 16 тыс. правок.

Никаких других подробностей относительно заседания Качура не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве заявляли о возможном проведения следующего внеочередного заседания рады 15 апреля.

Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, говоря о том, чем займется Рада на внеочередном заседании, заявил журналистам: «Это секрет фирмы… это связанный (с «антиколомойским» законопроектом) вопрос, но не сам закон».

Предыдущее внеочередное заседание парламента Украины состоялось 13 апреля, до этого — 30 марта.