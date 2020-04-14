Москва, , 18:26 — REGNUM Законопроект, корректирующий проведение мониторинга и кадастра объектов животного мира, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Василием Пискарёвым и Николаем Валуевым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Законопроектом предусматривается комплексная корректировка статьи 15 закона «О животном мире» в части приведения законодательства в соответствие со сложившейся практикой осуществления государственного мониторинга и кадастра объектов животного мира.

Так, в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира осуществляется ведение государственного мониторинга, а также ведется государственный кадастр редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в форме Красной книги Российской Федерации, красных книг субъектов Российской Федерации.

В отношении охотничьих ресурсов осуществляется ведение государственного мониторинга в порядке, предусмотренном законом «Об охоте», а также ведется государственный кадастр охотничьих ресурсов в форме государственного охотхозяйственного реестра в соответствии с требованиями закона «Об охоте».

В отношении объектов животного мира, не указанных выше, ведение государственного мониторинга и кадастра осуществляется путем составления органами исполнительной власти субъектов РФ, перечня видов объектов животного мира, обитающих в регионе, включающего сведения о состоянии данных видов и среде их обитания.

Кроме того, парламентарии намерены устранить противоречием в практике применения закона «О животном мире» и закона «Об охоте» в части порядка установления ограничений охоты.

Предлагается определить, что ограничения, приостановка или полный запрет на использование объектов животного мира, являющихся охотничьими ресурсами, на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки могут устанавливаются в соответствии с законом «Об охоте». Такие ограничения будут вводиться главами регионов при определении параметров осуществления охоты в соответствии с правилами охоты, при условии их согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Полномочия по согласованию параметров осуществления охоты в соответствии с правилами охоты, включая вводимые ограничения использования охотничьих ресурсов, будет осуществлять Минприроды России, а не Росприроднадзор, как сейчас.

Также законопроектом однозначно исключается возможность осуществления любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в красные книги субъектов РФ.