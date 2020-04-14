14 апреля 2020, 18:35 — REGNUM Решение Госдумы о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, ранее установленного в 1945 году президиумом Верховного совета СССР и объявленного как праздник Победы над Японией, «как минимум» спорно. Недопустима «конъюнктурная интерпретация исторических и судьбоносных событий», заявил ИА REGNUM политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о переносе даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны — со 2 на 3 сентября. В тексте закона при этом приводится ссылка на то, что президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ, носивший название «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией».
Это решение подверглось критике со стороны многих историков и ветеранов. В том числе направлено открытое письмо руководству страны «О недопустимости отмены Дня Победы над Японией», который «отмечался всем советским народом на протяжении многих лет». В частности, отмечается, что принимаемый закон вступает в противоречие с законодательством, влечет неисполнение отмеченного выше действующего указа и может привести «к патриотической демобилизации», «выглядит как проявление антисоветизма, подыгрывающее современным западным фальсификаторам истории Второй мировой войны».
Подробнее: О недопустимости отмены Дня Победы над Японией. Документ
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