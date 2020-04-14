Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Видеоролик в поддержку Джозефа Байдена, претендующего на пост президента США, решил опубликовать 14 апреля 44-й президент Штатов Барак Обама, передаёт NBC.

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Напомним, Байден в ряде президентства Обамы был американским вице-президентом. На первичных выборах демократов в американском штате Висконсин Байден одержал победу.

В августе 2020 года Демпартия США проведёт национальный съезд, на котором будет определён кандидат в президенты на предстоящих в ноябре президентских выборах.

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