Киев, , 18:20 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол, подозреваемая в поджоге офиса «Партии регионов» и убийстве человека, отказалась давать показания, заявила 14 апреля пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Согласно материалам уголовного дела, Черновол могла быть причастна к убийству работника офиса «Партии Регионов» Владимира Захарова. По мнению следователей, именно с этого события начались массовые убийства в центре Киева в феврале 2014 года.

Юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале рассказал, что прокуроры и следователи, подчиняющиеся генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, направили в суд ходатайство о том, чтобы Татьяну Черновол не брали под стражу.

«Это всё, что вам нужно знать о позиции власти к убийствам и их рефлексиях по отношению к майдану. Герой майдана, совершил убийство, организовал массовые расстрелы — на свободу», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители провели обыски в доме Черновол, а также объявили ей о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку, совершённом по предварительному сговору группой лиц.

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