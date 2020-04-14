Москва, , 19:00 — REGNUM В сети интернет 14 апреля появилось открытое к подписанию всеми желающими Открытое письмо к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с требованием остановить правовой произвол, творимый московскими властями, сообщает ИА Красная Весна.

Авторы письма напоминают, что в Москве, как и в ряде других регионов России, в связи с распространением коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности. Данный режим введен для сдерживания распространения коронавируса.

«Поддерживая необходимость принятия определенных санитарно-эпидемиологических мер в целях противодействия распространению заболевания, мы считаем абсолютно неприемлемым введение неадекватных и несоразмерных ограничений конституционных прав граждан решениями органов власти Москвы», — сказано в письме.

Российского лидера просят обратить внимание на тот факт, что под видом борьбы с коронавирусом в Москве вводится система тотальной электронной слежки за гражданами, которая совершенно никак не обоснована с санитарно-эпидемиологической точки зрения и грубо нарушает Конституцию и федеральные законы.

Далее в письме перечисляются введенные мэрией Москвы ограничительные меры, касающиеся пропускного режима. Гражданам для получения пропуска, даже для передвижения на работу, нужно предоставить все персональные данные, включая данные паспорта, ИНН, номер телефона, номер транспортного средства, наименование работодателя и его ИНН и другие данные.

Также требуется сообщать данные о маршруте передвижения.

Авторы письма уверены — введение системы цифровых пропусков для передвижения по городу неприемлемо и совершенно противозаконно. Известно, что мэр Москвы своим указом о введении пропускного режима нарушил статьи 23, 24 Конституции Российской Федерации, касающиеся неприкосновенности их частной жизни, защиты чести и доброго имени.

Кроме того, согласно части 3 статьи 55 Конституции России, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Ни один из имеющихся федеральных законов в России не позволяет вводить ограничение конституционных прав граждан, установленных ч. 1 ст. 23, ст. 24 Конституции РФ, как условие передвижения в режиме «повышенной готовности».

Более того, режим «чрезвычайного положения» также не подразумевает ограничения прав, указанных в части 3 статьи 56 Конституции РФ. Но в Москве нет и режима ЧП. Этот режим может вводить только президент России в особо опасных ситуациях, которые непосредственно угрожают жизни и безопасности граждан или конституционному строю России.

Авторы письма считают, что причина таких действий органов власти в Москве — исключительно «удобство» контроля за гражданами в электронном режиме.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина унижает человеческое достоинство, так как заставляет человека идентифицировать себя цифровым номером, а не именем. Авторы письма обращают внимание на тот факт, что на Нюрнбергском процессе (20 ноября 1945 — 1 октября 1946 годов) международный военный трибунал в числе преступлений нацизма признал, что практика присвоения людям номеров является преступлением против человечности и не имеет срока давности.

«В канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне принятие в столице нашей Родины акта, который присваивает номерной идентификатор гражданину, является особенным проявлением цинизма. По ст. 21 Конституции РФ действия, умаляющие человеческое достоинство, запрещены даже в период действия ЧП (ч. 3 ст. 56 Конституции), которого в Москве нет», — сказано в письме.

Кроме того, указ Собянина нарушил сразу несколько федеральных законов.

Это ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

«Уважаемый Владимир Владимирович! Настоятельно просим Вас как гаранта Конституции принять меры противодействия неправомерным решениям органов власти города Москвы и других регионов по введению системы цифровых пропусков как условия передвижения граждан», — сказано в финале письма.