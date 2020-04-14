Ашхабад, 14 апреля 2020, 17:08 — REGNUM Власти Туркмении заблокировали доступ с территории страны к интернет-сайтам государственного департамента США и центра по контролю и предупреждению заболеваний США, передает «Азатлык».
Причины блокировки официальных американских правительственных сайтов не озвучиваются.
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Также туркменистанцам ограничили доступ к сайтам целого ряда западных СМИ, в том числе к «BBC World News» и к «The Guardian». По-прежнему остается для них закрытым доступ к социальным сетям Facebook и Twitter.
Вместе с тем, туркменские власти недавно вновь открыли доступ к сайту с фильмами и сериалами Netflix, который ранее был заблокирован после показа фильма «Призрачная шестерка», герои которого свергают главу вымышленной страны — Тургистана, по ряду признаков напоминающую Туркмению.
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