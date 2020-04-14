Киев, , 17:41 — REGNUM Новым представителем президента Украины в правительстве страны стал Владимир Кладиев. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента Украины.

Указом №139/2020 от 14 апреля был уволен предыдущий представитель — Алексей Перевезенцев, а другим указом на его место назначен координатор Координационного центра обеспечения взаимодействия с правительством Украины Владимир Кладиев.

Напомним, Перевезенцева назначили на должность 11 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандальный закон об открытии рынка земли был подписан председателем Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте также: Закон о продаже земли разблокирован и передан на подпись Зеленскому