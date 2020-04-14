Москва, , 16:52 — REGNUM Анонимность в интернете способствует безответственности пользователей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 апреля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Всё-таки люди должны отвечать за свои слова. Мы в нашей комиссии не раз этот вопрос обсуждали, там очень много подводных камней. Но смысл заключается в том, что важно лишить интернет анонимности», — заявил Климов.

«Что это такое, ну правда? И террористы под это прячутся, и всякие извращенцы под это прячутся, и мошенники под это прячутся. Я сейчас не говорю уже о людях, которые преступные панические рассылают слухи и сплетни и ставят под угрозу жизнь и здоровье в огромных коллективах, масс людей. Это всё не шутки уже. И никто ведь не запрещает людям свою точку зрения высказывать», — подчеркнул он.

По его мнению, информационное пространство должно быть таким же, как «улицы или квартира», когда нельзя делать безответственные заявления, прикрываясь анонимностью.

«Очень непросто сделать так, чтобы в нашем правовом государстве такие, на мой взгляд, простые очевидные вещи всё же получили законодательное оформление. Я знаю, какой шум вызовут эти слова, и я не первый раз об этом говорю», — добавил он.