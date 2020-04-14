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Инициаторы нового закона сделали выбор не в пользу мнения своих сограждан, а в пользу опасения огорчить Токио и отдали Победу наших отцов и дедов над японскими милитаристами США, Великобритании и Китаю, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 апреля, комментируя решение депутатов Госдумы.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла закон о переносе даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны — со 2 на 3 сентября. В тексте закона при этом отмечено, что президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ, носивший название «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией».

«Деятели, которые приняли данный закон с такой формулировкой, навсегда покрыли свои имена позором соглашательства с теми, с кем воевали их отцы и деды — японскими милитаристами. У нас есть введённый ещё в 1945 году Президиумом Верховного Совета СССР праздник — День Победы над Японией. Для патриотов, для людей, верных прошлому своей страны, для тех, кто умеет не путать историческую память с современной конъюнктурой, этот праздник навсегда таким и останется: Днём Победы над Японией, медалью за которую, напомню, награждались наши предки, участвовавшие в освобождении от японской оккупации исконных русских земель, принесшие свободу порабощённым японцами народам Азии.

О недопустимости такого самовольства Госдуму предупреждали патриоты на Дальнем Востоке, по всей стране, многие общественные организации. Была предложена формулировка, которая совмещала и понятие Победы, и понятие перехода от войны к миру: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны — День победы над Японией».

Инициаторы нового закона сделали выбор не в пользу мнения своих сограждан, а в пользу опасения огорчить Токио. Таким образом, Победу наших отцов и дедов над японскими милитаристами они отдали США, Великобритании и Китаю, которые празднуют именно День Победы над Японией.