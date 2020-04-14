Оренбург, , 16:57 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер готовит обращение об отмене ряда поездов, проходящих через регион. Решается вопрос усиления контроля на автомобильных трассах на въезде в регион, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в Оренбуржье увеличилось число выявленных предварительных положительных результатов коронавирусной инфекции. За сутки, на 14 апреля, рост составил 26 фактов. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 114 пациентов, зараженных коронавирусом: 53 — с подтвержденным федеральной лабораторией диагнозом и 61 — с предварительным.

Губернатор обратился к главам муниципальных образований с требованием наладить работу по контролю за теми, кто должен соблюдать карантин. Он подчеркнул, что обязанность глав — контролировать, чтобы все приезжие соблюдали двухнедельный карантин, о нарушениях сообщать сотрудникам полиции.

«В противном случае гидра коронавируса может расползтись по всей территории области», — подчеркнул Денис Паслер.

Напомним, в Оренбургской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции внедрили новую ситсмеу тестирования на коронавирус. С 12 апреля всех приезжих из неблагополучных регионов тестируют.

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