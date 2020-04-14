Джакарта, , 16:10 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что на саммите АСЕАН+3 были сформированы девять совместных обязательств по борьбе с COVID-19, сообщает Antara.

«На саммитах АСЕАН и АСЕАН+3 страны продемонстрировали солидарность, лидерство, единство и сотрудничество в вопросе борьбы с COVID-19», — отметила Ретно Марсуди.

По итогам саммита АСЕАН+3 лидеры договорились обмениваться информацией для оказания медицинской помощи, укреплять способности региона реагировать на вызовы пандемии, в том числе путем усиления защиты работников здравоохранения.

Стороны договорились поощрять использование «региональных резервов на случай чрезвычайных ситуаций».

Лидеры АСЕАН+3 выступили за укрепление сотрудничества в области научных исследований и эпидемиологии.

Известно, что государства-члены АСЕАН+3 намерены поощрять сотрудничество в целях расширения возможностей в секторе общественного здравоохранения, включая улучшение медицинских учреждений и инструментов для борьбы с инфекциями.

Кроме того, на саммите было предложено создать фонд реагирования по COVID-19, чтобы гарантировать наличие финансовых средств для борьбы с пандемией.

Стороны также выступили за расширение сотрудничества по защите граждан, за открытую торговлю и инвестиции, а также за совместные усилия по подготовке к восстановлению экономики после пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит АСЕАН+3 прошел в онлайн формате 14 апреля 2020 года. В нем приняли участие представители десяти стран АСЕАН, а также Китая, Японии и Южной Кореи.

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