Душанбе, , 16:08 — REGNUM О том, почему на территории Таджикистана нет необходимости вводить всеобщий карантин в интервью газете «Джумхурият» рассказал министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Насим Олимзода.

По словам главы ведомства, в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Также министр заметил, что весь медицинский и обслуживающий персонал, работающий в карантинных зонах, обеспечен специальной защитной одеждой. Также из государственного бюджета страны им будет выделена «дополнительная заработная плата».

Олимзода заверил, что медицинские учреждения Таджикистана имеют современное оборудование, а персонал владеет современными методами диагностики и лечения инфицированных людей.

«На момент вспышки в медицинских учреждениях страны были созданы необходимые условия для одновременной госпитализации и лечения 5000 инфицированных людей», — отметил министр.

В случае обострения ситуации с пандемией коронавирусной пневмонии, добавил глава ведомства, правительство Таджикистана может «мобилизовать больше возможностей».

Отметим, что на 14 апреля 2020 года, согласно официальным данным, на территории Таджикистана не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.