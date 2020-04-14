Душанбе, , 15:59 — REGNUM После ликвидации в Хатлонской области на таджикско-афганской границе наркоторговца восемь граждан Таджикистана были помещенына 14-дневный карантин, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел Таджикистана.

По данным источника, в карантинную зону были направлены четыре врача, глава ОМВД района Хамадони Хатлонской области и трое сотрудников отдела.

В МВД сообщили, что никаких симптомов у них не обнаружено. Такое решение было принято в связи с тем, что медики и сотрудники ОМВД района контактировали телом убитого в ходе задержания наркоторговца, гражданина Афганистана, где по различным данным зафиксировано более 1,5 тыс. заражённых коронавирусом.

Напомним, в Таджикистане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.