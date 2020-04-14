Ярославль, , 15:54 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы, лидер фракции КПРФ Александр Воробьев просит региональный орган Росздравнадзора проверить ярославские больницы на предмет реальной готовности к развитию эпидемии.

Средства индивидуальной защиты

К этому его подтолкнула противоречивая информация о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких в регионе и жалобы врачей с мест о нехватке средств индивидуальной защиты.

Депутат просит проверить наличие средств индивидуальной защиты, сертификаты на них, медицинское оборудование, которое используется для помощи больным COVID-19, реальное количество койко-мест для больных коронавирусом.

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