Москва, , 15:45 — REGNUM Google систематически препятствует донесению информации к российским гражданам о ситуации с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 апреля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Google тоже отметился. Там чудесным образом стали пропадать сюжеты, причём не просто сюжеты, а, допустим, обращение к гражданам России президента Российской Федерации. А, допустим, обращение наших врачей, вирусологов к гражданам, чтобы объяснить что и как происходит — они чудесным образом исчезали, потом, когда разбирались, невнятные извинения получали», — заявил Климов.

«Я думаю, что наша комиссия должна и этим поинтересоваться глубоко и серьёзно. У нас есть опыт работы с этой странной платформой Google, мы там определённый порядок навели», — подчеркнул он

Опыт работы комитета с данной платформой появился в связи с разбирательствами о вмешательстве в российские выборы, напомнил он.

«Когда их «роботам» объясняли, что такое хорошо, что такое плохо, что нельзя нарушать российское избирательное право. В ноябре прошлого года они исправились, внесли определённые коррективы. Теперь мы им объясняем, что нехорошо таким образом адресно, избирательно удалять тексты, которые, вообще говоря, вносят серьёзный позитив для всего мира, не только для России», — указал Климов.

«Не надо этого делать, даже если вам не нравится, что наш президент очень эффективно управляет ситуацией в этой непростой ситуацией», — добавил он.