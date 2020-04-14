Москва, , 15:42 — REGNUM Жители России до сих пор платят двойные комиссии за услуги ЖКХ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия»).

«Комиссии за оплату услуг ЖКХ включались в тарифы поставщиков коммунальных услуг. Строго говоря, они сейчас всё ещё включены, получается, что большинство наших граждан не просто платят огромные накладные комиссии за платежи по ЖКХ, а делают это в двойном размере», — заявил Дивинский.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается установить запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг.

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