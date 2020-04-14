Джакарта, , 15:41 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что сотрудничество по линии АСЕАН+3 сможет способствовать преодолению кризиса, вызванного COVID-19, сообщает Antara.

Об этом глава государства заявил во время участия в специальном видеосаммите АСЕАН+3, который состоялся 14 апреля 2020 года.

«На специальной встрече на высшем уровне АСЕАН+3 президент заявил, что после 21 года сотрудничества стороны смогут преодолеть кризис, вызванный COVID-19», — передала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Глава государства предложил укреплять сотрудничество между странами для повышения устойчивости экономической сферы. Президент повторил словам управляющего директора МВФ, что мир переживет худшую рецессию со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, видеосаммит АСЕАН+3 состоялся 14 апреля 2020 года. В нем приняли участие главы государств и правительств десяти стран АСЕАН, а также Китая, Японии и Южной Кореи.

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