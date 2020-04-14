Киев, , 15:34 — REGNUM Генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов задержан за подготовку террористических актов и ряда других преступлений на территории страны «по заказу российских спецслужб».

Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что это «самое важное разоблачение в спецслужбе за всю историю независимости».

Шайтанов является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, при этом, как утверждается в заявлении, у следствия достаточно доказательств того, что силовик является «агентом ФСБ России».

Следствие считает, что Шайтанов планировал теракты на территории Украины и уже подобрал для этого исполнителей (бывших спецназовцев), а также передавал России информацию о некоторых тайных операциях в Донбассе, руководстве украинских спецслужб и «оказывал другую помощь».

За государственную измену генералу-майору СБУ якобы обещали 200 тысяч долларов и паспорт гражданина России. В настоящий момент, отметили в СБУ, решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) уголовного кодекса, и избрании меры пресечения.