Москва, , 15:34 — REGNUM В Госдуме обеспокоены ситуацией с мигрантами на фоне спада экономики из-за распространения коронавируса, профильные комитеты запросят соответствующую информацию в МИД и МВД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, соответствующее протокольное поручение депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым приняла нижняя палата парламента.

Согласно документу, Госдумы по делам СНГ запросит в МВД информацию о мерах, предпринимаемых для обеспечения возможности реализации дистанционного продления патентов, документов, подтверждающих временное пребывание на территории РФ, разрешения на временное проживание, вида на жительства иностранных граждан иных документов и необходимых процедур, исключающих личное присутствие иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также комитет запросит информацию о мерах, принимаемых в целях учета иностранных граждан, фактически прекративших либо приостановившихся трудовую деятельность в связи с распространением коронавирусной инфекции и введении ограничительных мер.

Документ содержит поручение комитету Госдумы по международным делам запросить в МИД России информация о принимаемых в том числе в рамках межведомственного и межгосударственного взаимодействия мерах, направленных на обеспечение выезда иностранных граждан, осуществляющих и фактически прекративших трудовую деятельность на территории РФ в государства, гражданами которых они являются.