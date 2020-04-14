Москва, , 15:40 — REGNUM Россия, контактируя с США, указывает на пагубность и неэффективность экономической блокады Кубы. Об этом заявил 14 апреля глава российского МИД Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.

Он отметил, что почти ни одна страна не поддерживает политику США в отношении Кубы. Каждый год Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции с требованием прекратить блокаду Кубы, однако в Вашингтоне изменений в этом вопросе нет.

Российская сторона при контактах с американскими коллегами указывает на абсолютную контрпродуктивность такого подхода, подчеркнул Лавров.

Министр также назвал неприемлемой и не достойной великой страны развёрнутой в США кампании по дискредитации кубинских врачей. Специалисты с Кубы работают почти в 60 странах мира и решают сложнейшие медицинские задачи, сказал он.

Читайте также: Куба обвинила США в блокаде закупки лекарств