Москва, , 15:32 — REGNUM Информационную войну против России западные страны ведут даже во время пандемии коронавируса, не жалея на неё ресурсов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 апреля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Отдельной темой для пропагандистской войны с Россией стала пандемия коронавируса. Известно, что наша страна, имея самую протяжённую границу с Китаем на 4300 км, до сих пор находится в числе тех, кто с января сдерживает катастрофическое распространение эпидемии на своей территории», — заявил Климов.

«Однако государственная информационная машина стран НАТО пытается не только искажать действительность, но и сеять панику среди россиян. Это уже серьёзная история. Так, российская помощь другим странам подвергается бездоказательной критике, а положение дел в самой России описывается в самых мрачных тонах», — подчеркнул он.

«Голос Америки» (СМИ-иностранный агент), например, писал, что «власти используют все способы, чтобы подавить распространение реальной информации», отметил сенатор. А «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) распространяло информацию о «страшных историях в российских больницах, российском Ухане».

«Отчаянно пытаются загрузить мозг человека, который, конечно, встревожен, вот такого рода опасными вбросами», — добавил Климов.