Подгорица, , 15:31 — REGNUM Полиция Черногории и другие компетентные органы будут обеспечивать последовательное соблюдение приказов и мер по предотвращению распространения коронавируса особенно в части проведения пасхальных служб в церквях без присутствия верующих, сообщил в Twitter директор полицейского управления Веселин Вельович.

«Любая попытка нарушить приказы и меры будет предотвращена полицией и будет преследоваться за угрозу общественному здоровью, в соответствии с законом без исключения», — сказал Вельович.

Напомним, что 12 апреля глава митрополии Черногорско-Приморскойй Сербской православной церкви Амфилохий был задержан 12 апреля после богослужения в монастыре Златица. В тот же день митрополит был выпущен из полицейского центра безопасности.

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