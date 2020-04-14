Брюссель, , 15:25 — REGNUM НАТО намерен помогать своим членам бороться с коронавирусом и при этом сдерживать Россию. Об этом 14 апреля на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО намерен помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять обязанности по обеспечению безопасности стран альянса», — сказал Столтенберг.

Он заявил, что Россия «сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО», наращивает военное присутствие в Крыму и усиливает Черноморский флот.

Поэтому НАТО усилил военное присутствие в Чёрном море, в частности в Румынии, а также тесно работает со странами — партнёрами в регионе — Грузией и Украиной, добавил Столтенберг.

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