Сеул, , 15:26 — REGNUM Не смотря на холодные отношения между Южной Кореей и Японии несколько южнокорейцев вернутся на родину через страну Восходящего солнца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, два гражданина Южной Кореи прибудут на родину из Индии специальным рейсом, организованном 14 апреля для транспортировки сотрудников японской автомобилестроительной компании Toyota.

Шесть южнокорейцев также вылетят из Судана в Эфиопию на самолёте, организованном Японским агентством международного сотрудничества, где позднее пересядут на другой рейс и вернутся в Южную Корею.

Известно, что самолётами, организованными для эвакуации южнокорейцев из Мадагаскара, Кении и Филиппин, также были эвакуированы и граждане Японии.