Москва, , 15:26 — REGNUM Попытки обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и переписать её итоги оскорбляют весь российский народ. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, выступая 14 апреля на онлайн-дискуссии клуба «Валдай».

Он отметил, что любая тема, связанная со Второй мировой войной, которая в России воспринимается как несправедливая, и любое, даже незначительное действие, вызывают исключительно личную реакцию в каждой семье. Европарламент, принимая резолюцию о равной вине СССР и нацистской Германии в развязывании мирового конфликта, причинил оскорбление «всему российскому народу», больше которого нанести невозможно.

Мединский напомнил о колоссальных потерях СССР по сравнению с другими странами и напомнил о том, что существующий миропорядок почти полностью проистекает из итогов войны.

«Любая попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны означает взорвать фундамент «Ялты» и «Потсдама», — сказал помощник президента.

Он также подчеркнул, что демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стал для каждого гражданина России личным оскорблением.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», содержащую критику советской политики. В документе сказано о якобы спровоцированной Советским Союзом наряду с Германией Второй мировой войне.