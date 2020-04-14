Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Северная Корея использует пандемию коронавируса для усовершенствования своего ракетного потенциала, заявил бывший советник президента США по национальном обороне Джон Болтон 14 апреля на своей странице в Twitter.

«Северная Корея провела еще одну серию пусков ракет, уже пятую в этом году», — написал Болтон, всегда выражавший крайне критическую позицию по отношению к Пхеньяну.

«Пока мир занят борьбой с панедмией, власти КНДР, которым всегда было мало дела до своего народа, стремятся беспрецедентными темпами модернизировать свои ракетные и ядерные программы», — добавил он, подчеркнув, что такое развитие событий «опасно».

Напомним, по данным генерального штаба Южной Кореи, военные Северной Кореи провели испытательные пуски противокорабельных ракет. Южнокорейские военные указали на то, что пуск ракет был произведен из района северокорейского прибрежного города Мунчон. Ракеты пролетели около 150 км, после чего, спустя около 40 минут, упали в Японское море.