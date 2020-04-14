Вашингтон, 14 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Северная Корея использует пандемию коронавируса для усовершенствования своего ракетного потенциала, заявил бывший советник президента США по национальном обороне Джон Болтон 14 апреля на своей странице в Twitter.
Напомним, по данным генерального штаба Южной Кореи, военные Северной Кореи провели испытательные пуски противокорабельных ракет. Южнокорейские военные указали на то, что пуск ракет был произведен из района северокорейского прибрежного города Мунчон. Ракеты пролетели около 150 км, после чего, спустя около 40 минут, упали в Японское море.