Москва, , 15:14 — REGNUM Законопроект о выплатах членам семьи погибшего военнослужащего Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Предлагается наделить членов семьи военнослужащего, погибшего или умершего в период прохождения военной службы (военных сборов), правом на получение денежного довольствия военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), неполученного ко дню гибели, денежной компенсации вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества личного пользования.

Вместо положенного продовольственного пайка (в случае службы по контракту за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) также предлагаются денежные выплаты.

Одновременно предусматривается предоставление права на получение указанных видов денежных компенсаций для членов семьи военнослужащего в случае признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим.