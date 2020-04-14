Брюссель, , 15:12 — REGNUM Единственной темой видеоконференции министров обороны стран — членов НАТО будет пандемия коронавируса. Об этом 14 апреля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«В повестке видеоконференции будет только одна тема — коронавирус», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что министры обсудят действия стран, входящих в НАТО, по борьбе с коронавирусом и примут решения о дальнейших шагах.

По словам Столтенберга, координационная роль НАТО заключается в том, что альянс определяет, в каких странах есть свободные медицинские ресурсы и транспортные возможности, чтобы задействовать их для доставки помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внеочередное совещание министров обороны стран НАТО пройдёт в формате видеоконференции 15 апреля.

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