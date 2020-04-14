Архангельск, , 15:11 — REGNUM Чиновники администрации Архангельска прошли курс обучения по противодействию коррупции. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«В прослушивании курса приняли участие 20 муниципальных служащих, представляющих различные подразделения администрации и ранее не проходивших обучение по указанной теме. Общий объем курса составил 72 часа. Его теоретическая база включала в себя прослушивание лекций, самостоятельное ознакомление со справочными материалами и законодательными актами, а практическая — итоговый тест по результатам пройденного обучения. Все участники успешно справились с заданием», — сообщили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Архангельской области было выявлено почти три сотни коррупционных преступлений. Треть преступлений — это факты взяточничества.