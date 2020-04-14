Джакарта, , 15:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что важно расширить сотрудничество с тремя странами-партнерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а именно с Китаем, Японией и Южной Кореей, чтобы преодолеть пандемию COVID-19, сообщает Antara.

Глава государства заявил о важности укрепления сотрудничества для создания устойчивости в борьбе с пандемией COVID-19, учитывая, что Китай, Япония и Южная Корея одни из первых столкнулись проблемой коронавируса. По его словам, опыт этих трех стран очень важен для стран АСЕАН.

Джоко Видодо также предложил создать специальную целевую группу АСЕАН+3 для борьбы с пандемией, задачей которой было бы обеспечить комплексные шаги по усилению устойчивости региона.

Напомним, видеосаммит АСЕАН +3 состоялся 14 апреля 2020 года. В нем приняли участие лидеры десяти стран АСЕАН, генеральный секретарь АСЕАН Дато Лим Джок Хой, а также премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

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