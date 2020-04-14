Москва, , 14:55 — REGNUM Законопроект о новых правилах работы по патентам для мигрантов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющие трудовую деятельность на основании патента, получают право неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента без выезда с территории страны.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова (КПРФ), 1,6 млн мигрантов в России работают по патентам.

«Оказалось, что в коронавирусную ситуацию законопроект актуален», — отметил Калашников.

В целом закон может быть принят Госдумой 17 апреля.