Вашингтон, , 14:35 — REGNUM

США начинают не просто поиск «виновных» в пандемии, а новую агрессивную пропагандистскую операцию, в этой ситуации России нужно действовать совместно с Китаем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 апреля, комментируя высказывания американских политиков и публикацию в New York Times.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «виновные» в распространении COVID-19 должны быть найдены и привлечены к ответственности. Также он подчеркнул, что власти Китая не предоставили данные о вирусе вовремя. В свою очередь член Конгресса США Пит Кинг отметил, что Всемирная организация здравоохранения в ситуации с пандемией вела себя «постыдно и безответственно», «прикрывая Китай». В тот же день обозреватели New York Times обвинили президента России Владимира Путина в том, что он уже много лет «играет ключевую роль« в распространении «ложной информации по вопросам здравоохранения» с целью «дискредитации Запада».

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« Как мне уже пришлось отметить , американцы, судя по всему, начинают не просто поиск «виновных», но новую агрессивную пропагандистскую операцию по поводу возникновения и распространения вируса COVID-19. Тот факт, что Майк Помпео намекает в этой связи на ответственность Китая и ему вторит конгрессмен Пит Кинг, притягивающ и й сюда ещё и ВОЗ, — это только одна сторона этой кампании. Вторая сторона — это атака на нашу страну. Её ведут противники Трампа, американские демократы, через газету «Нью-Йорк Таймс». В своей вчерашней статье это издание заявило, что президент России Владимир Путин вот уже как с десяток лет играет ключевую роль в распространении «ложной информации по вопросам здравоохранения» с целью «дискредитации Запада и уничтожения своих внутренних противников».

Это, как говорится, «негатив». Теперь о том, что в связи с приведёнными заявлениями можно сказать положительного.

Первое: обвиняя Китай, госсекретарь США высказывает понимание того, что обвинения в возникновении и распространении вируса COVID-19 будут как минимум «взаимными».

Второе: говоря о COVID-19, Помпео акцентирует задачу возвращения к нормальной народнохозяйственной деятельности, причём не только в самих США, но и во всём мире. Как ни крути, это потребует сопряжения усилий многих государств, первыми среди которых будут Китай и Россия. При такой неизбежной постановке вопроса особенно в информационной войне не размахнёшься.

И, наконец, важно то, что госсекретарь США в принципе признаёт неизбежность расследования того, откуда взялся COVID-19 и почему он распространялся таким образом, каким он распространялся. Тем самым, хочет он того или не хочет, Помпео признаёт правомерность всех попыток разобраться в ситуации и сделать результаты расследования достоянием гласности.