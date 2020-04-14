Москва, , 14:29 — REGNUM Законопроект об эксперименте по электронному голосованию в Москве Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Эксперимент пройдет в Москве в 2020—2021 годах. Электронное голосование будет возможным на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления в столице.

Закрепляются нормы о территории проведения эксперимента, прописывается, что дистанционное электронное голосование будет осуществляться избирателями с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, то есть без использования бюллетеня на бумажном носителе.

Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо будет подать соответствующее заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг города.

Осуществление дистанционного электронного голосования, обеспечение условий наблюдения за ним, а также установление его итогов будут обеспечиваться специальными участковыми избирательными комиссиями по дистанционному электронному голосованию.

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