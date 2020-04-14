Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Депутат грузинского парламента и лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что власти страны должны освободить всех «политических заключенных», о которых якобы говорилось в соглашении между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией. Об этом 14 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Все, кого касалось соглашение, должны быть освобождены. Невыполнение чего-либо означает полный срыв соглашения», — заявил журналистам Бокерия.

Он отметил, что, несмотря на вызовы, перед которыми стоит Грузия, отход от норм демократии принесет дополнительные проблемы стране. Бокерия подчеркнул, что для оппозиции неважно, каким образом будет осуществлено освобождение.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Грузии после множества акций протеста оппозиционные партии при содействии представителей западных стран подписали соглашение с «Грузинской мечтой». Стороны договорились, что власти проведут либерализацию правил проведения парламентских выборов. Также было подписано соглашение о неприменении судебной системы в политических целях.

В оппозиции на основании этого стали требовать освобождения своих соратников, которых они называют «политические заключённые».

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