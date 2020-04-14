Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM Городской думе Екатеринбурга предложили пойти «третьим путём» в вопросе о переезде в ЦУМ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спикер думы Игорь Володин заверил журналистов, что только нынешний вариант с помещением в ЦУМе позволит не нарушать санитарных требований, проводя заседание. Однако несколько депутатов предлагают переехать в другие помещения, если традиционный зал заседаний в здании администрации нельзя использовать.

В частности, депутат Алексей Вихарев предложил собираться депутатам в актовом зале на пятом этаже горадминистрации, а Александр Колесников также упомянул, что другие варианты для размещения депутатов можно найти.

Вихарев послал письмо мэру Александру Высокинскому, чтобы градоначальник подобрал депутатам другое помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2020 года депутаты впервые провели заседание в ЦУМе. Однако помещение ещё не передано в собственность гордумы.

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