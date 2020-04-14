Оренбург, , 14:16 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер завел аккаунт в «Одноклассниках», который стал вторым аккаунтом главы региона в соцсетях.

Паслер отметил, что есть запрос от жителей области, от опытного поколения оренбуржцев на диалог, площадкой для которого станет соцсеть «Одноклассники».

По словам губернатора страна и весь мир переживают непростую ситуацию с пандемией коронавируса. Чтобы победить распространение инфекции, мобилизованы ресурсы региона и каждого жителя.

«Да, нам сейчас приходится перестраивать свою жизнь, свое социальное поведение, чтобы защитить себя и своих близких. Буду держать вас в курсе развития ситуации и принимаемых нами мер. Вместе мы справимся!», — сказал он.

Сегодня, 14 апреля, на странице губернатора появилось несколько десятков комментариев. В них оренбуржцы, в частности, ведут речь о высокой стоимости масок и отсутствии средств индивидуальной защиты в ряде аптек, выражают недовольство ростом размера родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Также поднимается вопрос оказания помощи индивидуальным предпринимателям. В одном сообщении оренбурженка пожаловалась на соседа, который, по ее словам, приехал из Москвы, но везде ходит без маски, а на замечания реагирует нецензурной бранью.

Добавим, что год назад Денис Паслер завел аккаунт в Instagram. Сейчас у оренбургского губернатора более 140 тыс. подписчиков.

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